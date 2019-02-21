Украшения и одежда на Оскар 2019: что наденут звезды и модные прогнозы

Красную дорожку уже расстелили, статуэтки уже доставили – в Лос-Анджелес последние приготовления к вручению самой престижной кинопремии Оскар.

Поклонники тем временем с нетерпением ждут на церемонию не только, чтобы узнать, кто победит в этом году, но и чтобы полюбоваться модными предпочтениями кумиров. Для ювелирных фирм и компаний по прокату дизайнерской одежды это особая пора.

Еще одна традиционная часть предоскаровской лихорадки – модный прогноз касательно нарядов на кинопремии.

Некоторые компании по прокату одежды ради рекламы предлагают в этом году акцию – женщинам, которые работают над организацией церемонии, а не приглашены как гости, наряды предоставляют в прокат бесплатно.

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Посмотреть, как знаменитости в роскошных платьях, украшенные удивительными драгоценностями проходить в зал, возле кинотеатра Dolby в Лос-Анджелес соберутся сотни поклонников. Некоторые занимать место еще с вечера.

К слову, на сайте Факты ICTV будет традиционно онлайн-трансляция церемонии Оскар.

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