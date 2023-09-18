Прилет в Харькове 18.09.2023 | Зеленские в США Новости Факты ICTV за 19.09.2023

Разбитые авто и много “скорых”: на выезде из Киева произошло масштабное ДТП

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В Хмельницкой области обломки ракет упали на колею и территорию предприятия

ПВО уничтожила все выпущенные россиянами дроны и 6 из 10 ракет – Воздушные силы

Уволены Маляр и еще 5 заместителей министра обороны, а также госсекретарь

Во время выполнения боевого задания погиб боксер Андрей Огородник