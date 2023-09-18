Петр Демьянчук, Ведущий программы Факты
Прилет в Харькове 18.09.2023 | Зеленские в США Новости Факты ICTV за 19.09.2023
— Ракетный обстрел Харькова 18.09.2023 — что известно;
— ВСУ на Бахмутском направлении пробили линию обороны врага – Сырский;
— Зеленский поздравил сборную Украины с триумфом на Играх Непокоренных;
— Сборная героев вернулась домой после соревнований для ветеранов – репортаж;
— В Нью-Йорке открылась 78 Генассамблея ООН – когда будет выступление Зеленского;
— Генассамблея ООН – главные темы;
— житель Стамбула отслеживал краденое Россией украинское зерно – репортаж;
— Скандал в Киеве: из Стены памяти начали исчезать фотографии военных;
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