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Прилет в Харькове 18.09.2023 | Зеленские в США Новости Факты ICTV за 19.09.2023

— Ракетный обстрел Харькова 18.09.2023 — что известно;

— ВСУ на Бахмутском направлении пробили линию обороны врага – Сырский;

— Зеленский поздравил сборную Украины с триумфом на Играх Непокоренных;

— Сборная героев вернулась домой после соревнований для ветеранов – репортаж;

— В Нью-Йорке открылась 78 Генассамблея ООН – когда будет выступление Зеленского;

— Генассамблея ООН – главные темы;

— житель Стамбула отслеживал краденое Россией украинское зерно – репортаж;

— Скандал в Киеве: из Стены памяти начали исчезать фотографии военных;

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