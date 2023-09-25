ПРИЛЕТ в Николаеве | Харьковщина ПОД УДАРОМ | Новости Факты ICTV за 25.09.2023

— Мощный взрыв прогремел в Николаеве – мэр города сообщает о прилете;

— Российская армия дважды атаковала Днепровский район Херсона – есть погибшие;

— В результате одной из неймассированных атак Одессы убиты двое мужчин — какая там сейчас ситуация;

— Россияне обстреляли город Волчанск в Харьковской области – что известно о пострадавших;

— Жители Красноперекопска, Армянска и Джанкоя сообщали о громком взрыве – что известно;

— Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил поступление танков Абрамс в страну;

— Рекорд по количеству уничтоженной вражеской российской техники – подробно об успехах армии дронов;

— В Марганце за три месяца после подрыва россиянами Каховской ГЭС удалось восстановить централизованное водоснабжение – подробнее о подготовке города к зиме.

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