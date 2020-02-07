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Факты / Видео / Украина / Политика

Принудительные ОТО. На Волыни людей против их воли присоединяют в объединенные общины

Создание территориальных общин вызывает все большее недовольство и беспокойство в украинцев. Кто не объединился в ОТО ранее, теперь будут иметь проблемы. Ведь учащаются случаи, когда у людей даже не спрашивают, с кем и как хотят создать объединение.

Селяне случайно узнают, что их хотят присоединить к тому или иному населенному пункту без согласия, даже уже необходимые документы практически готовы. Но срока добровольного создания общин еще никто не отменял, поэтому селяне выходят на митинги, перекрывают дороги, потому что хотят жить без принуждения. Детали в сюжете Екатерины Курбановой и Кристины Венгеляускайте.

Напомним, на Черкасщине чиновники хотят принудительно присоединить окрестные села в райцентр Золотоноша.

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