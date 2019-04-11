Принудительные работы или тюрьма: как наказывают неплательщиков алиментов

В Украине более 3 млн. детей растут в неполных семьях. И благодаря новому закону уже удалось взыскать 4,5 млрд грн. алиментов.

Ежедневно с 8 утра до 6 вечера, с веником в руках Сергей отрабатывает установленные судом 120 часов. Подметает и выносит мусор, потому что задолжал своему ребенку более 60 тыс. грн. Но оправдывается – алименты платил исправно. Но доказать этого не смог.

Работает мужчина под наблюдением Валентины. Она – мастер из ЖЭКа. Женщина говорит – дворников катастрофически не хватает. Поэтому, когда направляют на принудительные работы таких как Сергей – радуется.

В селе Селище в Винницкой области тоже работают те, кто забыл о собственных детях. Заготавливают дрова, чистят лесополосы. Максим задолжал сыну более 11 тыс. грн., Хотя тоже утверждает, что после развода не жалел денег. Сейчас отрабатывает, потому что не смог договориться с бывшей женой. Напарники Максима должны своим детям больше. Один более 40 тыс. грн., другой почти 50. Но работают все одинаково. И обязательно под наблюдением сельского головы.

Читайте: Долги по алиментам: как заставить платить

Заставить зарабатывать на ребенка общественными работами государство может тех, кто более полугода не платил алименты. По решению суда общественный труд может длиться до 240 часов.

Но не только принудительными работами влияют на горе-родителей. За более чем год действия нового закона уже 140 тыс. украинцам запретили выезжать за границу и временно управлять автомобилем. А со злостных неплательщиков взыскали немалые долги. Только за 3 месяца этого года более 1 млрд грн. В Минюсте уверяют – избежать ответственности не удастся даже тем, кто имеет высокие должности.

Министр предупреждает – те, кто уклоняются от уплаты алиментов могут попасть за решетку на 2 года. Сейчас уже двое неплательщиков в тюрьме.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, какие схемы придумывают чтобы не платить алименты.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.