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Факты / Видео / Украина

Приносят всю свою пенсию. Противостоять России готовы даже бабушки

Ирина Тимчишин журналист Факты ICTV

В Украине противостоять российской агрессии готовы даже пенсионеры. В Ивано-Франковской области 80-летняя Анастасия принесла на помощь армии все, что имела – а это пенсия 3 тыс. грн. Деньги бабушки в сельсовете не приняли, но она признается, что готова делать все, чтобы поддержать нашу армию.

Для помощи собирают деньги, лекарства и еду. В каждом селе и общине люди сплачиваются, чтобы противостоять врагу. Главы населенных пунктов признаются, что такое тяжелое время для нашей страны изрядно сплотило украинцев.

– Приносят все – и дети, и взрослые, и старики, – рассказывает председатель Верхнянской общины Михаил Малиборский.

Бабушки же молятся в церкви за всех украинцев и военных. Каждый день в храмах правят по несколько служб.

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