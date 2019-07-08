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Факты / Видео / Мир

Природные катастрофы усилятся. ООН советует изменить стандарты строительства жилья

Циклоны, засухи и наводнения – в мире почти каждую неделю возникают природные катастрофы, связанные с изменением климата. Об этом заявили в ООН.

Убытки уже составили более $500 млрд. Объединенные Нации призывают правильно готовиться к наступлению непогоды. В частности человечеству необходимо менять стандарты построения жилья, железнодорожных сетей, заводов, систем подачи воды и электроэнергии, чтобы они стали менее уязвимыми к экстремальным погодным условиям.

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К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как в Харьковской области из-за непогоды погиб человек.

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