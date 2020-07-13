Природный антибиотик и антисептик: польза черники и советы врачей

На Волыни селяне пошли в лес собирать чернику — это хороший шанс наполнить семейную копилку и оздоровить организм.

За ягодами на рассвете идут целыми семьями. Если не лениться, за день можно заработать несколько тысяч гривен, больше таких денег в селе нигде не возьмешь, говорят — хотя работа и тяжелая.

Но черника это не только прибыли, но и пользу для здоровья, если в сезон наесться ягодой вволю — ни одна простуда зимой не страшна.

Цена на ягоду сейчас тоже хорошая, поэтому за день одна семья может заработать до 4 тыс. грн.

Почти 20 тонн черники с Цуманских лесов планируют переработать на варенье в цехе местного лесхоза — по заказу иностранных покупателей.

Черника — это естественный антибиотик и антисептик. Ягодами лечат заболевания желудка, язвы и колиты. Главное есть в меру, советуют врачи — 200 граммов для взрослых и 50 для детей.

Не одной только черникой могут похвастаться украинские фермеры. хорошо в Украине идет и яблочный бизнес.

Этот год эксперты называют более мягким для яблочников. Но если вырастить яблоки мы научились, то сохранить их крайне трудно. Для тех, у кого есть современные холодильники, заработок был в разы больше.