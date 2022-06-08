Украинский телеведущий Сергей Притула рассказал о своем волонтерстве и поездках в горячие точки Украины.

— Последний раз я появлялся на сьемочной площадке в прошлом году — не вспомню точную дату. Не работаю на ТВ или радио, а занимаюсь нашим волонтерским фондом. Сейчас мы запустили еще один аукцион — выставили на продажу 10 работ современных украинских художников. Это разные работы, но они объединены тематикой борьбы Украины за свободу и независимость. Сейчас мы просим коллекционеров и бизнес обратить внимание на эти картины и помочь собрать $1 млн для закупки 50 комплексов БПЛА Валькирия, — рассказал Притула.

Шоумен также поделился, в чем больше всего нуждаются военные на фронте и чем могут помочь волонтеры.

— В шлемах и бронежилетах нужда практически закрыта, но к нам сейчас приходит партия 2 тыс. бронежилетов и 1,5 тыс. шлемов. Дальше мы это уже не будем закупать, так как Минобороны со спросом справляется.

Несколько дней назад объездил направления Покровск, Бахмут, Краматорск и Запорожскую область. Главные расходники — это транспорт, дроны и хорошая связь. Даже если возле автомобиля взрыв — корпус и колеса посечет, а отремонтировать не всегда получается.

На некоторые участки возле горячих точек нас не пускают — живой волонтер лучше мертвого волонтера. Но в некоторых участках доезжаем до фронта, чтобы понять, в чем конкретно нуждаются наши защитники, — добавил Сергей.