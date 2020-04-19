Поздравления с Пасхой с передовой: как бойцы ООС встречают праздник

На войне, пожалуй, как нигде хочется праздника. Хотя бойцы и не имеют возможности отметить Пасху с родными, но пытаются создать на передовой атмосферу максимально приближенную к домашней.

Мы пришли в гости к Бригаде быстрого реагирования Национальной гвардии Украины, которая защищает Светлодарскую дугу в Донецкой области. Благословить бойцов приехал капеллан — отец Дионисий. Он посвятил пасхи и яйца.

Таинство происходило не в помещении, на свежем воздухе, очень организованно, по-военному. Наши защитники придерживались всех предосторожностей во время карантина. Были в масках, стояли группами не более чем по десять человек и держали так называемую социальную дистанцию. После службы священник поблагодарил бойцов и их родных.

Нацгвардия закупила по пасхе для каждого своего бойца на передовой. Тем, кто не смог прийти на освящение, паски и яйца привезут прямо на позиции. А чего там точно не будет, то это алкоголя. Сухой закон на передовой действует даже на праздники.

Факты ICTV ранее писали о том, кто защищает Украину на передовой и их история.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.