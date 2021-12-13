Приехали разнимать драку: в Харькове избили пятерых полицейских
В Харькове избили полицейских, приехавших разнимать драку. Пятеро правоохранителей попали в больницу.
Все произошло в ночь с субботы на воскресенье. Патрульные приехали остановить драку в развлекательном комплексе Журавловского гидропарка.
Однако правонарушители не остановились, а начали избивать самих полицейских, к тому же позвали помощь.
Когда же на место приехали дополнительные экипажи полиции – хулиганы скрылись. Удалось задержать семерых из них – в возрасте от 19 до 50 лет.
Против них возбуждено уголовное производство ч.1 ст. 28, ч.2 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа, совершенное группой лиц) УКУ.
Злоумышленникам грозит ограничение или лишение свободы сроком до пяти лет.
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2021-12-13