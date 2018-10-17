Призыв 2018: кого берут в армию и как работают военкоматы

20-летний Юлиан не ожидал на повестку, сам пришел в военкомат. Говорит, откосить от службы варианты были. Но 7 лет скрываться от Родины, смысла нет.

Нынешней осенний призыв почти вдвое больше прошлогодней осени. Однако от всех мужчин призывного возраста на службу примут только каждого сотого.

Главные в военкомате не крепкие комиссары в военной форме, а хрупкая женщина – председатель врачебной комиссии.

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Исправить ситуацию могут преференции для срочников, например, раньше, после службы в армии легче было поступить в университет. А еще усилить армию могут девушки, если им позволить по желанию срочную службу.

Отправлять на службу в Киеве начали ежедневно с прошлой недели. Служба одного призывника на 1,5 года в среднем обходится государству 180 тыс. грн.

Сначала ребята получат 3,5 тыс. грн. помощи, и в дальнейшем 500-700 грн. ежемесячно. В этом году впервые призывников будут набирать в морскую пехоту. Комиссары уверяют, 90% срочников попадают в те войска, которые хотят.

Ранее Факты ICTV писали, что нужно знать о призыве 2018.

Опубликовано Октябрь, 17 в 16:50



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