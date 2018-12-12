Призыв выполнен на 98%: мужчины не прячутся и готовы защищать Украину

Сильная армия залог существования государства. После начала российской агрессии Вооруженные силы восстановили срочную службу, в армию снова стали вызывать юношей. И едва ли не каждая призывная кампания сопровождается скандалами и российскими фейками о тотальном саботаже срочной службы украинцами. Зато картина совсем другая.

Последний призыв Генштаб выполнил на 98%. Кто имеет высшее образование – отправится в армию на год, для всех остальных срок службы полтора.

Никто из срочников не поедет на передовую, отмечают в Генштабе.

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Они не прятались под мамиными юбками и не убегали от армии за границу. Хотя в армии всего несколько дней и уже крепко, по-мужски сжимают в руках автоматы. И мотивация по взрослому сознательная: научиться военной профессии учитывая агрессию России.

Напомним, сухопутные войска – самый многочисленный самостоятельный вид вооруженных сил Украины. Здесь служат более 150 тыс. мужчин и женщин. Сухопутные войска – это огромный боевой механизм. Боги войны – Артиллерия.

Опубликовано Декабрь, 12 в 16:49



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