Приостановление участия Украины в ПАСЕ будет временным – пояснили в Верховной Раде

Ситуация в ПАСЕ и возвращение туда российской делегации одна из главных тем в зале под куполом. После вчерашнего решения профильного комитета о приостановлении участия Украины в работе Ассамблеи, 2 июля депутаты объяснили – это временно.

Теперь говорят нужна общая позиция всех властей Украины: и парламента, и правительства и нового президента, в том числе по недопущению россиян наблюдателями на наши выборы.

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Также на международную арену вышел и наш закон о украинском языке. Опоблоковцы, которые хотят его отменить через Конституционный суд, напомнили, что Россия просит Совет безопасности ООН рассмотреть украинский языковой закон.

Такие разговоры возмутили спикера, и Андрей Парубий заявил – что ни служители Фемиды, ни новые слуги народа не должны отменять языковой закон.

Еще боле эмоциональным было выступление Радикальной партии. Лидер фракции Олег Ляшко считает, будто существуют тайные договоренности, чтобы парламент нового созыва разрешил продавать украинскую землю иностранцам. Радикалы заверили, что не допустят этого и призвали депутатов поддержать развитие села, а не его уничтожение.

И чтобы голосовать хотя бы за какой закон нужно прежде всего усилить дисциплину в сессионном зале. Сделать это, по мнению первого заместителя председателя Комитета по правовой политике и правосудия Леонида Емца нельзя не штрафами, или публикацией фамилий прогульщиков в Голосе Украины, а общественными работами. Он уверен, для народных избранников такое наказание более действенное, чем лишение зарплаты.

Те, кто был в зале под куполом активно работали над правками в Избирательный кодекс. На утреннем заседании прошли более 600 предложений.

Напомним, парламентский комитет рекомендует приостановить участие украинской делегации в ПАСЕ и отозвать приглашение для наблюдателей Ассамблеи на парламентские выборы.

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