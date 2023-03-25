“Птички” спасают жизнь — ВСУ нужно собрать 200 тыс. на новые дроны

История об украинских аэроразведчиках. Бойцы 24 бригады сейчас защищают наши позиции в окрестностях временно оккупированной Горловки.

И хотя этот участок не такой горячий, как, например, Бахмут, здесь враг систематически проводит штурмовые действия — пытается прорвать оборону.

На позиции бойцов можно добраться по полям и разбитым дорогам. За всеми путями здесь, как и вдоль всей линии фронта, враг пристально следит, периодически простреливает.

На позициях внимательно следят за оккупантами наши армейцы.

Полеты дронов сейчас на Востоке – настоящая лотерея. Россияне, чтобы оставаться незамеченными, постоянно глушат сигнал всеми возможными способами.

– Враг также использует средства по типу РЭБ, антидрон пушка и все такого типа. У нас идут большие потери и мы пытаемся собирать эти коптеры, – рассказал Никита, военнослужащий ВСУ

С помощью своих “птичек” армейцы фактически управляют штурмовыми операциями. Одна из них произошла несколько недель назад.

– Мы сопровождали нашу штурмовую группу, которая отражала одну из передних позиций врага. Мы сопровождали как самую штурмовую группу, также корректировали артиллерию. Вообще без потерь для нашей стороны. И в соответствии с максимальными потерями для нашего врага, – рассказал Роман, военнослужащий ВСУ.

Дроны помогают не только эффективно уничтожать захватчиков, но и беречь жизнь наших защитников.

– Помню историю еще с окрестностей Бахмута. Мы тогда летали дроном и заметили, как нашу группу обходили справа. То есть, группа не могла физически увидеть этого, а мы сверху увидели. Удалось сохранить жизнь личного состава в количестве 4 человек, — добавил Роман, военнослужащий ВСУ.

Сейчас этим воинам, чтобы и дальше разбивать вражеское войско, крайне необходимы системы для сброса. Часто они помогают сэкономить время и нанести удар не дожидаясь артиллерийского огня.

А также еще один автомобиль. Ибо те, что есть, мягко говоря, не в идеальном состоянии и нуждаются в постоянных ремонтах.

На все обо всем, ребятам осталось собрать более 200 тыс. грн. И вместе мы можем ускорить сбор, а значит, на шаг приблизить и нашу победу.

Для этого достаточно воспользоваться реквизитами (номер карты: 5375 4112 0292 0422) и привлечься к сбору для экипажа.

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