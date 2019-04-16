Пулитцеровскую премию дали за расследования о Трампе

В Соединенных Штатах определили лауреатов Пулитцеровской премии 2019 года.

Журналисты изданий New York Times и Wall Street Journal получили Пулитцера за расследование о Трампе. Дэвид Барстоу, Сюзанна Крейг и Расс Бюттнер из New York Times получат награду за расследование о финансах американского президента.

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Они работали над материалом полтора года. Работа журналистов показала, что бизнес-империя Трампа уклоняется от уплаты налогов.

Репортеров с Wall Street Journal отметили за раскрытие информации о секретных выплатах президента Трампа двум женщинам во время предвыборной кампании.

Пулитцеровскую премию вручают с 1917 года. Это одна из самых престижных наград в области журналистики, литературы, музыки и театра. Размер премии – $15 тыс.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что рэпер Кендрик Ламар получил Пулитцеровскую премию.

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