Пустые гостиницы и обанкротившиеся кафе. Как коронавирус повлиял на туризм в Украине
Пандемия и июньские наводнения остановила весь туристический сезон на Прикарпатье. К началу лета в области закрылось 5% туристических фирм. Больше всего пострадали крупные гостиницы, так как туристы в горы приехали только в августе.
После окончания жесткого карантина туристы отправились на море — на трассе Одесса-Киев образовались длинные пробки. Но больше всего отдыхающих было на День Независимости.
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Год назад в Одессе отдохнуло более 3 млн человек. Они заплатили почти 12 млн грн туристического сбора. Нынешние итоги подведут позже.
Из-за карантина в Одессе отменили, или перевели в онлайн режиме немало фестов, в городе обанкротились 6% кафе и развлекательных заведений. Примерно столько же закрылось и на Прикарпатье.
Наиболее удачной в Прикарпатье была зима, а потом объявили карантин. Из-за полной остановки перевозок туристические города перестали посещать вообще.
В Верховине туристы летний сезон начали еще апреле. За низких цен на коттеджи немало украинцев решило изолировались в горах. Но горцы приспособились к новым условиям, наиболее пострадали крупные отели.
На Прикарпатье готовы принимать туристов в новой коронавирусной реальности. Ждут людей на бархатный сезон.
Ослабление карантина в мире
115 стран мира ослабили карантин и позволили приезжать к ним туристам.
Таким образом, сейчас стало на 28 туристических направлений больше, чем 19 июля, сообщает Всемирная туристическая организация ОНН.
64% туристических направлений, где еще действуют ограничения на поездки, достаточно сильно зависят от воздушного авиасообщения. 70% иностранных туристов прибывают туда на самолетах. 93 страны полностью закрыты для туристов.