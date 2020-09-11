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Пустые гостиницы и обанкротившиеся кафе. Как коронавирус повлиял на туризм в Украине

Пандемия и июньские наводнения остановила весь туристический сезон на Прикарпатье. К началу лета в области закрылось 5% туристических фирм. Больше всего пострадали крупные гостиницы, так как туристы в горы приехали только в августе.

После окончания жесткого карантина туристы отправились на море — на трассе Одесса-Киев образовались длинные пробки. Но больше всего отдыхающих было на День Независимости.

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Год назад в Одессе отдохнуло более 3 млн человек. Они заплатили почти 12 млн грн туристического сбора. Нынешние итоги подведут позже.

Из-за карантина в Одессе отменили, или перевели в онлайн режиме немало фестов, в городе обанкротились 6% кафе и развлекательных заведений. Примерно столько же закрылось и на Прикарпатье.

Наиболее удачной в Прикарпатье была зима, а потом объявили карантин. Из-за полной остановки перевозок туристические города перестали посещать вообще.

В Верховине туристы летний сезон начали еще апреле. За низких цен на коттеджи немало украинцев решило изолировались в горах. Но горцы приспособились к новым условиям, наиболее пострадали крупные отели.

На Прикарпатье готовы принимать туристов в новой коронавирусной реальности. Ждут людей на бархатный сезон.

Ослабление карантина в мире

115 стран мира ослабили карантин и позволили приезжать к ним туристам.

Таким образом, сейчас стало на 28 туристических направлений больше, чем 19 июля, сообщает Всемирная туристическая организация ОНН.

64% туристических направлений, где еще действуют ограничения на поездки, достаточно сильно зависят от воздушного авиасообщения. 70% иностранных туристов прибывают туда на самолетах. 93 страны полностью закрыты для туристов.

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