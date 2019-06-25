Путин объявил внезапную проверку боеготовности армии

В России по личному приказу Путина началась внезапная проверка боеготовности войск.

Речь идет о части, которые дислоцированные в Центральном, Восточном и Южном военных округах. То есть, вблизи границы с Украиной.

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В рамках проверки российские военные примут участие в более чем 50 маневрах. Во время них, по сообщению российского министерства обороны, будут отрабатывать уничтожение деструктивных сил.

Задействовано 150 тыс. человек и свыше 20 тыс. единиц оружия, а также – ракетные системы Искандер, С-300 и С-400.

К слову, в России приняли закон о выходе из ракетного договора с США.

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