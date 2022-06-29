Путин поднимает ставки: Денисенко рассказал о значении интенсивных обстрелов Украины

Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко сообщил, что только за последние пять дней россияне выпустили по Украине 130 ракет и до 40 тыс. снарядов.

По его словам, это неимоверная интенсивность боев – такой интенсивности, вероятно, не было с 1944-1945 года в Европе, а может даже и в мире.

Об этом Денисенко сказал ведущей программы Факты ICTV Анастасии Мазур в эфире национального телемарафона в среду, 29 июня.

– Это происходит потому, что Путин, вероятно, дал приказ любой ценой брать Донбасс и заставлять Украину идти на переговоры. Тут есть две аудитории: украинская – чтобы мы испугались, сломались и чтобы посеять панику, – и другая это ЕС и НАТО, которые начинают сильнее демонстрировать понимание, что диалог с Путиным невозможен. А потому он традиционно поднимает ставки – и этими ставками являются кошмарные, варварские обстрелы всей территории Украины, – сообщил Денисенко.

Он напомнил, чтобы гражданское население не игнорировало воздушные тревоги.

Станет ли Лукашенко вступать в эту войну

Советник министра рассказал, что мы за последние недели уничтожили по меньшей мере 7-8 складов с вооружением в ОРДЛО, а потому Путину пришлось на этой неделе попросить у Лукашенко 20 вагонов со снарядами.

– Лукашенко расконсервирует свои склады с артиллерийскими, в первую очередь, снарядами, и отправляет их на фронт в помощь россиянам… Лукашенко пытается петлять – он делает все от себя зависящее, демонстрирует какие-то лояльности, собирает каких-то резервистов, но по состоянию на сейчас на границе Украина-Белорусь нет ударной группировки, – пояснил Денисенко.

Он подчеркнул, что по состоянию на сегодняшний день говорить о том, что завтра армия Лукашенко решится на боевые действия, некорректно.

– Дожмет ли Путин Лукашенко в будущем – ответа на этот вопрос на сегодняшний день нет ни у кого. Он понимает, что 73% белорусов, согласно последней социологии, не хотят вступать ни в какие боевые действия с Украиной, – заявил советник.

По его оценкам, первая сотня-тысяча трупов сметет Лукашенко как руководителя государства и он это понимает, однако исключать возможность вступления самопровозглашенного главы Беларуси в войну полностью нельзя.

Как долго продлятся интенсивные обстрелы Украины

Вадим Денисенко утверждает, что РФ сможет какое-то время воевать в такой интенсивности, которую показала сейчас, потому что там не жалеют ни своих людей, ни технику, но долго они так не продержатся.

– А потому, к сожалению, нам нужно выдержать этот шквал и после этого они все равно выдохнутся, – отметил советник.

Он напомнил, что 11 сентября – это символическая дата для Владимира Путина, потому что это день региональных выборов в РФ и он проводит их под слоганом: Нам стало хуже жить, но мы строим страну и расширяем территории, “отвоевываем наше”.

– Хватит ли у него сил еще на 2,5 месяца вести настолько интенсивные боевые действия – думаю, что нет, – резюмировал он.

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