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Факты / Видео / Украина

Путин поднимает ставки: Денисенко рассказал о значении интенсивных обстрелов Украины

Анастасия Гевко редактор ленты Анастасия Мазур Ведущая программы Факты

Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко сообщил, что только за последние пять дней россияне выпустили по Украине 130 ракет и до 40 тыс. снарядов.

По его словам, это неимоверная интенсивность боев – такой интенсивности, вероятно, не было с 1944-1945 года в Европе, а может даже и в мире.

Об этом Денисенко сказал ведущей программы Факты ICTV Анастасии Мазур в эфире национального телемарафона в среду, 29 июня.

– Это происходит потому, что Путин, вероятно, дал приказ любой ценой брать Донбасс и заставлять Украину идти на переговоры. Тут есть две аудитории: украинская – чтобы мы испугались, сломались и чтобы посеять панику, – и другая это ЕС и НАТО, которые начинают сильнее демонстрировать понимание, что диалог с Путиным невозможен. А потому он традиционно поднимает ставки – и этими ставками являются кошмарные, варварские обстрелы всей территории Украины, – сообщил Денисенко.

Он напомнил, чтобы гражданское население не игнорировало воздушные тревоги.

Станет ли Лукашенко вступать в эту войну

Советник министра рассказал, что мы за последние недели уничтожили по меньшей мере 7-8 складов с вооружением в ОРДЛО, а потому Путину пришлось на этой неделе попросить у Лукашенко 20 вагонов со снарядами.

– Лукашенко расконсервирует свои склады с артиллерийскими, в первую очередь, снарядами, и отправляет их на фронт в помощь россиянам… Лукашенко пытается петлять – он делает все от себя зависящее, демонстрирует какие-то лояльности, собирает каких-то резервистов, но по состоянию на сейчас на границе Украина-Белорусь нет ударной группировки, – пояснил Денисенко. 

Он подчеркнул, что по состоянию на сегодняшний день говорить о том, что завтра армия Лукашенко решится на боевые действия, некорректно

– Дожмет ли Путин Лукашенко в будущем – ответа на этот вопрос на сегодняшний день нет ни у кого. Он понимает, что 73% белорусов, согласно последней социологии, не хотят вступать ни в какие боевые действия с Украиной, – заявил советник.

По его оценкам, первая сотня-тысяча трупов сметет Лукашенко как руководителя государства и он это понимает, однако исключать возможность вступления самопровозглашенного главы Беларуси в войну полностью нельзя.

Как долго продлятся интенсивные обстрелы Украины

Вадим Денисенко утверждает, что РФ сможет какое-то время воевать в такой интенсивности, которую показала сейчас, потому что там не жалеют ни своих людей, ни технику, но долго они так не продержатся. 

– А потому, к сожалению, нам нужно выдержать этот шквал и после этого они все равно выдохнутся, – отметил советник.

Он напомнил, что 11 сентября – это символическая дата для Владимира Путина, потому что это день региональных выборов в РФ и он проводит их под слоганом: Нам стало хуже жить, но мы строим страну и расширяем территории, “отвоевываем наше”.

– Хватит ли у него сил еще на 2,5 месяца вести настолько интенсивные боевые действия – думаю, что нет, – резюмировал он.

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