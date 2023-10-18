Татьяна Высоцкая, ведущая программы Вікна-новини
ПУТИН поехал в КИТАЙ | НАПРЯЖЕННАЯ ситуация в АВДЕЕВКЕ | Новости Факты ICTV за 18.10.2023
— Ситуация в Авдеевке;
— Пентагон оценил применение оружия ВСУ;
— Ситуация в Израиле и секторе Газа;
— Путин на форуме в Китае;
— Скандал с МСЭК в Харькове;
— Финмониторинг политически значимых лиц.
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