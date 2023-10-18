ПУТИН поехал в КИТАЙ | НАПРЯЖЕННАЯ ситуация в АВДЕЕВКЕ | Новости Факты ICTV за 18.10.2023

— Ситуация в Авдеевке;

— Пентагон оценил применение оружия ВСУ;

— Ситуация в Израиле и секторе Газа;

— Путин на форуме в Китае;

— Скандал с МСЭК в Харькове;

— Финмониторинг политически значимых лиц.

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