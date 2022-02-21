Путин проиграл, просто еще об этом не знает: в Польше состоялась акция в поддержку Украины

Украину поддерживает Польша. Там в разных городах прошли акции против российской агрессии. Граждане Польши прекрасно понимают: безопасность Украины – это их безопасность.

Stand with Ukraine – акции в поддержку Украины, охватившие города в разных странах. Наши соотечественники и поляки вышли на главные площади многих городов, чтобы показать поддержку наших западных соседей. Даже мэр Варшавы Рафал Тшасковский лично приехал в Киев.

– Приглашаю всех на площадь, на демонстрацию солидарности с Украиной. Я только что вернулся из Киева, где разговаривал с мэром Виталием Кличко. Я пообещал, что мы будем помогать, а сегодня будем демонстрировать солидарность, – отметил мэр Варшавы Рафал Тшасковский.

Представители местной власти и разных общественных организаций стремятся показать, что судьба Украины им небезразлична. Они напоминают: именно Польша первой признала независимость нашего государства и всегда нам помогала в трудные времена. Например, во время Революции достоинства и нападения России в 2014 году.

— Краков — Львов, Киев — Варшава – это наше общее дело. Нас много, и не может быть так, что мы проигрываем. Мы не проигрываем. Путин уже проиграл, просто он не знает об этом. Мы первыми признали независимость Украины, потому что мы знали, что независимая Украина – это безопасность Польши, — убежден посол Польши в Украине (2016-2019 годы) Ян Пекло.

На площади возле ратуши объединились не только украинцы, которых в Кракове по меньшей мере 20 тыс. человек. Сюда пришли также коренные краковяне и белорусы, сбежавшие от режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

– Сегодня пришла поддержать братский народ Украины, мы вместе. То, что сейчас происходит в информационном пространстве, то, что делает Россия, просто ужас. Мы против этого, потому я и пришла. Мои друзья пришли поддержать свободную Украину, – рассказала участница манифестации из Беларуси. — Конечно, это угроза для нас всех. Но в первую очередь это угроза для современного мира, в котором нельзя силой навязывать свои правила. Польша тоже пострадает, если будут допускать такие устои разбоя, насилия и захвата, — убежден участник манифестации Станислав Альвасяк.

Ветеран АТО Дмитрий Урсатьев напомнил, что вторжение России в Украину произошло еще в 2014 году. За это время мы очень хорошо научились воевать, а при необходимости все ветераны готовы вернуться и отстаивать свой народ. Верит в украинскую армию и консул Украины в Кракове.

Продолжило акцию в поддержку Украины шествие мира. Все участники отправились к консульствам США, Германии, Франции и потребовали немедленно ужесточить санкций против России. А завершилось шествие возле консульства страны-агрессора.

Украинский гимн и слова поддержки нашей стране звучали в эти выходные во многих городах мира. Вечерний Краков также засиял сине-желтыми цветами.

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