Путин – прекрати агрессию. Митинг в поддержку Украины в Мюнхене

В Мюнхене, где сегодня (20 февраля) завершается Конференция по безопасности – прошел митинг в поддержку Украины. К акции присоединились более двухсот человек.

Они вышли на улицы города с флагами Украины, Германии, Евросоюза и своих стран. В руках держали плакаты с призывами к Путину прекратить агрессию, а миру объединить усилия для противодействия России.

Подобные демонстрации прошли и в других европейских городах. В частности, в Берлине, Праге, Париже, Лондоне и Вене.

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