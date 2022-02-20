Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Видео / Мир

Путин – прекрати агрессию. Митинг в поддержку Украины в Мюнхене

Анастасия Мазур Ведущая программы Факты

В Мюнхене, где сегодня (20 февраля) завершается Конференция по безопасности – прошел митинг в поддержку Украины. К акции присоединились более двухсот человек.

Они вышли на улицы города с флагами Украины, Германии, Евросоюза и своих стран. В руках держали плакаты с призывами к Путину прекратить агрессию, а миру объединить усилия для противодействия России.

Подобные демонстрации прошли и в других европейских городах. В частности, в Берлине, Праге, Париже, Лондоне и Вене.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

На замену Lufthansa: МАУ начинает продажу билетов на Мюнхен и Женеву
На замену Lufthansa: МАУ начинает продажу билетов на Мюнхен и Женеву
Геополитический фурор: реакция соцсетей на выступление Зеленского в Мюнхене
Геополитический фурор: реакция соцсетей на выступление Зеленского в Мюнхене
Ситуация на востоке полностью контролируется: Зеленский едет на Мюнхенскую конференцию
Ситуация на востоке полностью контролируется: Зеленский едет на Мюнхенскую конференцию
Не “украинский кризис”, а российский: Бербок в Мюнхене призвала изменить формулировку
Не “украинский кризис”, а российский: Бербок в Мюнхене призвала изменить формулировку
Митинг ФЛП в Киеве: в центре перекрыли движение транспорта, произошли стычки
Митинг ФЛП в Киеве: в центре перекрыли движение транспорта, произошли стычки
Под Радой на митинг снова собрались ФЛП
Под Радой на митинг снова собрались ФЛП
Должна была пролиться кровь – МВС о предупрежденной акции протеста
Должна была пролиться кровь – МВС о предупрежденной акции протеста
Планировали собрать для беспорядков в Киеве до 5 тыс. человек – Монастырский
Планировали собрать для беспорядков в Киеве до 5 тыс. человек – Монастырский
Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка