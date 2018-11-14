Путин – вор! В России школьники начали флешмоб

Российские школьники начали очень рискованный флешмоб – начали массово писать на досках – Путин вор! Акцию устроили в поддержку десятиклассника из Красноярского края.

Он первый написал мелом на школьной доске “Путин вор”, и за это учительница истории кричала на ребенка и угрожала. Говорила, что приведет полицию. Вспоминала, что когда-то за такой поступок могли расстрелять.

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Тогда в одной из соцсетей появилась эта новость и уже через несколько часов – ученики Красноярска, Нижнего Новгорода и других российских городов начали размещать и свои фото с надписью Путин вор. Кто-то большими буквами на доске, а кто-то в тетради – под решением задачи, реакции власти на это пока нет.

К слову, трусы для трусов: Полякова начала флешмоб своим обнаженным фото (18+).

Опубликовано Ноябрь, 14 в 22:01



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