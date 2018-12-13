Путин vs Медведев. Кого больше не любят россияне

В неудачах России уже более половины россиян обвиняют Путина.

А именно – 55%. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса Левада-центра.

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Это максимальное значение за все время исследований. Остальные 40% кивают на правительство, а еще 20 – упрекают лично премьера Дмитрия Медведева.

Однако, несмотря на обвинения, протестировать россияне не спешат. Лишь 30% опрошенных готовы выйти на площади с протестом.

К слову, Путин – вор! В России школьники начали флешмоб.

Опубликовано Декабрь, 13 в 14:36



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