Путин vs Медведев. Кого больше не любят россияне

В неудачах России уже более половины россиян обвиняют Путина.

А именно – 55%. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса Левада-центра.

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Это максимальное значение за все время исследований. Остальные 40% кивают на правительство, а еще 20 – упрекают лично премьера Дмитрия Медведева.

Однако, несмотря на обвинения, протестировать россияне не спешат. Лишь 30% опрошенных готовы выйти на площади с протестом.

К слову, Путин – вор! В России школьники начали флешмоб.

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