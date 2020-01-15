Путин придумал, как править Россией до конца жизни – возглавит Госсовет

Многолетний председатель правительства Дмитрий Медведев может стать заместителем главы Совбеза России. А на пост премьера Путин уже предложил действующего председателя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина, малоизвестного в большой политике.

Эксперты предполагают, что такой невлиятельный премьер не будет противиться реформам, ведь президент предлагает изменить систему власти в России. Сейчас президент назначает главу правительства, уже скоро, этим будет заниматься парламент.

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Эксперты считают, что Путин сознательно уменьшает полномочия президента, ведь после завершения своей каденции 2024-го года не сможет занимать эту должность. Однако власть Владимир Владимирович выпускать не собирается, поэтому стремиться контролировать парламент и для этого ему могут создать новую должность. В России это називаеть трансферт власти – то есть, изменение места, откуда Путин и в дальнейшем будет руководить Россией.

Для него готовят пост председателя Госсовета – этот орган не существует, но в ближайшее время будет прописан в конституции. Должность предусматривать форму надзора за действиями парламента.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как формируется правительство в РФ.

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