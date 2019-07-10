Песков: Кремль не ведет переговоры об освобождении украинских моряков

Кремль не ведет никаких переговоров с Киевом по освобождению украинских моряков. Сообщил спикер российского президента Дмитрий Песков.

Он рассказал, что якобы была переписка и вопрос поднимали на встрече контактной группы, но пока результатов нет. Москва отказывается выполнять решение международного трибунала, который обязал освободить украинских моряков и корабли, незаконно захваченные у Керченского пролива осенью прошлого года.

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Адвокат Николай Полозов отметил, что по делу начался новый этап. Всем двадцати четырем пленным объявили окончательное обвинение, и теперь продолжается ознакомление с материалами. На это нужно минимум несколько месяцев.

К слову, Парламентская ассамблея ОБСЕ признала украинских моряков, которые были захвачены Россией, военнопленными.

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