QR-паспорт для животных в Украине: зачем нужен и как получить

Во многих европейских странах найти потерянное животное за считанные часы – это норма. В Украине скорее счастливое стечение обстоятельств. А статистика шокирует, ежегодно наши граждане теряют 30 тыс. домашних любимцев. Но большинство из них, оказавшись на улице, обречены на гибель. Чтобы изменить это, отечественные IT-специалисты разработали QR-паспорт для четвероногих, который помогает быстро найти питомца. Стартап уже признали одним из трехсот лучших в мире.

Все, что нужно владельцу – зарегистрироваться на сайте, заказать именной жетон и заполнить профиль своего любимца. Так животное попадает в международную базу данных. Поэтому не потеряется даже находясь за границей.

По статистике, в Украине ежедневно теряют 100 животных и только каждого пятого удается найти и вернуть домой.

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