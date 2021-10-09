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Тетяна Забожко |

Рада внесла изменения в закон после хаоса в ЦПАУ

8 октября народные депутаты прислушались к жалобам украинцев и пролонгировали на девять месяцев норму об обязательном ежегодном представлении документов о конечных бенефициарных собственниках.

До этого крайним сроком для обновления данных в Едином государственном реестре сведений было 10 октября.

Тех, кто не успевал до этого времени подать документы, ждал штраф на сумму от 17 до 51 тыс. грн.

Из-за этого предприниматели, бухгалтеры, волонтеры, представители общественных организаций и благотворительных фондов неделю выстраивались в очереди к ЦПАУ за талонами на прием.

– Я волонтер, проводила реабилитацию участников АТО, а сейчас должна здесь рассказать, что у меня нет офшоров и двойных бенефициариев, – негодует жительница Ивано-Франковска Елена Рожнова.

После нареканий людей заработала электронная очередь. Однако процедуру реестра это все равно не ускорило, поскольку она является очень сложной.

– Мы физически не можем обработать такое количество обращений. Конечными бенефициарами являются физические лица, имеющие паспорт старого образца в форме книжечки. А документ в соответствии с требованиями законодательства необходимо заверить у нотариуса, – объясняет директор департамента административных услуг Богдан Питель.

В соответствии с приказом Министерства финансов, юридические лица, которые зарегистрировались до вступления в силу этого документа, то есть до 11 июля 2021 года, должны были до 10 октября предоставить государственному регистратору документы для обновление в Едином государственном реестре сведений о конечных бенефициарных собственников.

Однако из-за того, что ни юридические лица, ни государственные регистраторы не успевали до этого времени выполнить необходимые требования, 8 октября народные депутаты проголосовали за законопроект 5807, чем продлили срок представления сведений о бенефициарных собственниках для юридических лиц с трех месяцев до года.

Фото: Dreamstime

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