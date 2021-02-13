Радио НВ, Radio ROKS и Армия ФМ: как работают популярные станции

13 февраля мир отмечает Международный день радио. Этот праздник был основан 2011 года Генеральной Конференцией ЮНЕСКО. Несмотря на стремительное развитие цифровых технологий — радио до сих пор для многих остается важным информационным и развлекательным источником. Радио мы слушаем утром на кухне, в течение дня за рулем. Там и свежие новости, и актуальная музыка.

Любить не себя на радио, а радио в себе, и быть откровенным со своим слушателем — вот и все секреты популярности от ведущих утреннего шоу Камтугеза на Radio ROKS Сергея Кузина и Сони Сотник. Они дарят своим слушателям энергию и настроение на целый день. За все это им благодарят сполна — полки в небольшой студии завалены подарками.

Однако не только развлечениями славится украинское радио. Информировать и обучать — такой тренд задало радио НВ. В эфире обсуждают абсолютно все — от международной политики, науки и культуры до еды, моды и путешествий. В прошлом году разбавили серьезные разговоры музыкой.

Важное радио и на передовой. Именно из-за него наши военные имеют возможность узнавать о важнейших новостях. Армия ФМ успешно выполняет свою функцию и доносит до гражданских, что война еще продолжается, а к военным, что о них помнят.

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