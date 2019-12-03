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Факты / Видео / Украина

Рай, но только на бумаге. Куда идут деньги вместо развития Здоровки

Не деревня – а настоящий рай должен быть в Здоровке Киевской области. По данным сайта государственных закупок здесь и летний кинотеатр, и новенькие магистрали, и новейший стадион. Чиновники заботятся о жителях, на благоустройство ежемесячно тратят сотни тысяч гривен. Вот только все это на бумаге.

По документам сельского совета их населенный пункт – лучший в районе. На восстановление социальной инфраструктуры местные чиновники только за последний год выделили миллионы гривен.

А на ремонт некоторых участков чиновники вообще выделяли деньги по несколько раз в месяц. Зато люди дорожников здесь не видели больше года. И цинизм чиновников здесь не имеет границ.

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И если зайти на сайт государственных закупок, то суммы, потраченные на благоустройство села Здоровка, впечатляют. К примеру, имея в своем штате дворника, сельсовет летом заплатил на кошения травы 600 тыс. грн. На ремонт несуществующей автостоянки – более 100 тыс. А на мифические тротуары 300 тыс. грн.

Объяснять о расходах руководительница села не хочет не только журналистам, но и односельчанам.

Активисты уже обратились в милицию. Предоставили и доказательства, что все работы село заказывает исключительно у одной компании. И специально стоимость выставляет до двухсот тыс. грн. Потому что если сумма больше, придется проводить тендеры. И пока силовики проводят расследование, руководство села сделало еще одну не дешевую покупку.

Факты ICTV ранее писали о том, что потратили 10 млн на амбулаторию, которая не работает! Почему больница для семи сел под замком.

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