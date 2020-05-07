Рак не ждет. Почему онкобольным детям надо ожидать результаты ПЦР тестов 10 дней

Родители онкобольных детей вынуждены платить за ПЦР тесты для себя и детей, чтобы им позволили госпитализацию. Средняя цена одного ПЦР теста 2400 грн. Большинство родителей таких денег не имеют, поэтому обращаются за помощью в благотворительные фонды.

После общественного резонанса, министр здравоохранения пообещал, что тесты будут бесплатные. Но ждать результатов нужно не 2-3 дня, как обещают в Минздраве, а 10 дней. Для онкобольных — это слишком много. Поэтому пока гос.лаборатории не начнут работать быстрее, пациентов и в дальнейшем будут выручать благотворители.

Все для того, чтобы обезопасить от Covid-19 и врачей, и пациентов, — объясняют в Институте рака. И признают, это собственная инициатива, сверху не заставляли.

После огласки, на проблему таки отреагировали в профильном министерстве. За тестирование должно заплатить государство, — заверил глава Минздрава Макc Степанов. И касается это не только онкобольных, но и всех госпитализаций и плановых операций.

Поэтому благотворители не торопятся выдыхать с облегчением, их помощь еще понадобится.

Факты ICTV ранее писали о том, как в Украине проводят ПЦР-тесты.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.