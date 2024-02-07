Юлия Сеник, Ведущая программы Факты
Ракета унесла жизнь мужчины… мощная атака на Николаев | Новости Факты ICTV за 07.02.2024
— Атака на Николаев 07.01.2024: погиб человек.
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— Евросоюз должен выполнить три основных шага, чтобы увеличить поставки снарядов в Украину — Кулеба.
— Сегодня прошел Киевский международный форум по кибербезопасности.
— Создание Сил беспилотных войск откроет новые возможности в применении дронов.
— Starlight Media приобщается к эмоциональной поддержке воинов благодаря интерактивным проектам.
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