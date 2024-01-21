Ракетная атака на Кировоградщину: первые детали от ОВА | Новости Факты ICTV за 21.01.2024

— Ракетная атака на Кировоградщину 21.01.2024: в ОВА подтвердили обстрел.

— Оккупанты не прекращают бить по Константиновке.

— За последние дни российские оккупанты усилили штурмы на фронте.

— Пожар на нефтебазе в Брянской области 19.01.2024 пытались потушить два дня.

— В Купянском районе Харьковской области началась обязательная эвакуация из двух общин.

— Румыны разблокировали два КПП на границе с Украиной: что известно.

— Почти 70% женщин, которые вынужденно выехали за границу — планируют вернуться в Украину.

— Винницкая община продолжает поддерживать программу Зеленый курс.

Смотрите онлайн слот ICTV телемарафона Единые новости! Факты ICTV — последние новости Украины и мира в выпуске за 16.00 (21.01.2024).

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.