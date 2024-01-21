Андрей Ковальский, Журналист и ведущий Факты. Спорт
Ракетная атака на Кировоградщину: первые детали от ОВА | Новости Факты ICTV за 21.01.2024
— Ракетная атака на Кировоградщину 21.01.2024: в ОВА подтвердили обстрел.
— Оккупанты не прекращают бить по Константиновке.
— За последние дни российские оккупанты усилили штурмы на фронте.
— Пожар на нефтебазе в Брянской области 19.01.2024 пытались потушить два дня.
— В Купянском районе Харьковской области началась обязательная эвакуация из двух общин.
— Румыны разблокировали два КПП на границе с Украиной: что известно.
— Почти 70% женщин, которые вынужденно выехали за границу — планируют вернуться в Украину.
— Винницкая община продолжает поддерживать программу Зеленый курс.
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