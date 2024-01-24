Татьяна Высоцкая, ведущая программы Вікна-новини
Ракетная опасность! Взлетел вражеский МИГ | Новости Факты ICTV за 24.01.2024
— В Белгородской области РФ упал военно-транспортный самолет ИЛ-76.
— Украина оправляется от российской ракетной атаки 24.01.2024.
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— Массированные атаки РФ по украинским городам — попытка Москвы снизить боевой дух украинцев — Кирби.
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— Масштабная воздушная тревога в Украине 24.01.2024.
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