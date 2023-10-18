РАКЕТНЫЙ удар по ХАРЬКОВУ | УКРАИНЦЫ застряли в секторе ГАЗА | Новости Факты ICTV за 18.10.2023

— Ракетный удар по Харькову;

— Обстрел Днепропетровщины;

— Атака Запорожья;

— Ситуация на Харьковщине;

— Ситуация в Израиле и секторе Газа;

— Современное украинское творчество.

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