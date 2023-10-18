Татьяна Высоцкая, ведущая программы Вікна-новини
РАКЕТНЫЙ удар по ХАРЬКОВУ | УКРАИНЦЫ застряли в секторе ГАЗА | Новости Факты ICTV за 18.10.2023
— Ракетный удар по Харькову;
— Обстрел Днепропетровщины;
— Атака Запорожья;
— Ситуация на Харьковщине;
— Ситуация в Израиле и секторе Газа;
— Современное украинское творчество.
Смотрите онлайн слот ICTV телемарафона Єдині новини! Факты ICTV – последние новости Украины и мира в выпуске за 13:00 (18.10.2023).
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.