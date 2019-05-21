Ракетостроение и исследование Луны: конференция по космическим технологиям в Днепре

Спутниковые технологии, ракетостроение и исследования Луны. О последних достижениях в этих областях говорят сейчас в Днепре. В конструкторское бюро Южное съехались более 500 ученых из разных стран. И Украина на уровне со всем миром участвует в освоении космоса.

Именно Днепр уже шесть десятилетий является космической столицей страны, а здешние разработки в ракетно-космической сфере обеспечивают Украине статус космической державы. Среди них – десятки модификаций носителей и спутников, которые используют во всем мире. Как, например, самый мощный в Украине суперкомпьютер, который помогает в 300 раз быстрее рассчитать аэродинамику ракетоносителей.

За четырехслойным и пуленепробиваемым стеклом испытывают комплектующие к навигации. Современная техника повышает точность вывода на орбиту спутников и ракет. КБ Южное есть чем гордиться. Именно здесь изготовлен модуль для высадки человека на Луну – так называемый Блок Е. Одним из разработчиков которого был Леонид Кучма. Теперь важно уникальные знания передать молодым.

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При новом президенте должна измениться политика всего государства по развитию космических технологий, ведь, например, космический хаб Южмаш и КБ Южное – по определению Леонида Кучмы, является потенциальной Силиконовой долиной не только Украины, а и всей Восточной Европы.

– У меня есть надежды, что на высокотехнологичные отрасли будет обращено внимание, потому что если посмотреть на ВВП за прошлый год, то на первом месте сельское хозяйство, на втором торговля, на третьем металлургия и химия. Поэтому если мы такими шагами будем двигаться дальше, то что будет с Украиной? – отметил второй президент Украины Леонид Кучма.

И было бы хорошо, если бы нынешние власть имущие так думали о стране, как это умели делать во времена президентства Кучмы, – отмечает главный врач областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко. В легендарной Мечке с первого дня войны спасают тяжелораненых бойцов и современные технологии днепровских ученых медикам изрядно помогают.

Участники конференции по космическим технологиям единодушны – их встреча это уникальный шанс, чтобы наладить международные связи и показать, что Украина остается в клубе ведущих космических держав.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как сегодня работает КБ Южное.

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