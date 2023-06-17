Ракеты от США и Британии, боеприпасы от Норвегии и Дании: итоги Рамштайна-13

Украина получит новую военную помощь, западная авиакоалиция по усилению обороны украинского неба расширяется. Уже начали работать над стартом ускоренной программы обучения украинских пилотов.

Союзники продолжат усиливать ПВО на территории Украины и предоставят очередную партию снарядов. Все это – результаты состоявшегося в Брюсселе очередного Рамштайна. Это первая встреча этого формата, когда началось контрнаступление. И для военного руководства полсотни стран-участниц это возможность услышать от коллег из Киева лично о происходящем на поле боя.

В неизменном фокусе – безопасность украинского неба. Чтобы Украина была менее уязвима к российским ракетам и беспилотникам, партнеры договорились усиливать противовоздушную оборону. Будут новые пусковые установки и ракеты к ним. Сотни малой и средней дальности от США, Британии, Нидерландов, Дании уже на пути в Украину. Свою лепту внесет и Канада. Норвегия и Дания помогут боеприпасам. Над этим же централизованно работает Евросоюз.

Безопасность неба, как напомнил украинский министр обороны, дополнили бы современные истребители, и прогресс в этом направлении есть. Европа готовится принимать украинских пилотов, и сейчас составляет программу, по которой будет знакомить их с F-16.

Во главе обучающей авиакоалиции – Нидерланды и Дания, последняя предложила курсы на своей территории. По оценкам главы минобороны Дании, подготовка займет не менее шести месяцев. Заплатили Дания и Нидерланды и за дополнительные Leopard для Украины – еще 14 поступят в следующем году. Потери в технике в начавшемся контрнаступлении у Украины есть, – признают в Пентагоне. Но вряд ли такие, как демонстрируют россияне. Да и решимость союзников оказывать поддержку Украине и дальше не угасла.

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