Юлия Сеник, Ведущая программы Факты
Рамштайн-18: итоги! О сокращении помощи нет речи | Новости Факты ICTV за 24.01.2024
— Атака на Харьков 23.01.2024: известно уже о 10 погибших.
— Атака на Днепр 24.01.2024: ранен мужчина.
— Оккупанты не прекращают бить по Никополю на Днепропетровщине.
— Сбитие российского ИЛ-76: в ГУР подтвердили, что сегодня готовился обмен пленными между Россией и Украиной.
— Россия уже потеряла почти 379 тысяч бойцов в войне.
— Рамштайн-18: итоги заседания.
— Встреча премьер-министра Украины и Словакии: итоги переговоров.
— Парламент Турции одобрил вступление Швеции в НАТО.
— В Киеве состоялся допремьерный показ киноленты Как там Катя.
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