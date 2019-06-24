Раньше больше боялись: как враг создает картинку российским пропагандистам

С начала суток враг 15 раз нарушал режим тишины. Больше всего били в районе Водяного, Авдеевки, Красногоровка, Павлополя. Российские наемники применяли 152-миллиметровые арт-системы, минометы калибра 120 и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Потерь среди наших защитников, к счастью, нет.

Сегодня окраины Марьинки враг обстрелял уже 5 раз. Бойцы говорят: в последнее время враг здесь заметно активизировался.

– Активизировались. Как это проявляется? Та ежедневно стрельба. Утром было темно, а они стреляют трассерами и даже видно откуда они стреляют. Раньше они больше боялись, – отметил военнослужащий ВСУ Байк.

Изуродованные дома, посеченные деревья и местами изрешеченный забор – так выглядят окрестности Марьинки на шестой год войны. Здесь каждый сантиметр земли и каждое сооружение будто предупредительный знак – боевые действия совсем близко. К тому же о своем присутствии постоянно напоминает и враг.

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Но на передовой бойцы на обстрелы реагируют сдержанно. Внимательно прислушиваются и только в случае опасности дают отпор. Но если оккупанты ударят из тяжелого – терпеть никто не будет. Потому как за спинами наших ребят многотысячный город. Именно благодаря мужеству военных здесь до сих пор развевается украинский флаг.

Но сегодня враг будто испытывает нервы военнослужащих. После стрелкового оружия наемники взялись за гранатометы. Но бойцы уверяют: оккупанты не атакуют, а провоцируют. Чтобы создать яркую картинку российским пропагандистам.

Если украинские бойцы не отвечают – оккупанты начинают бить по мирным жителям. Чтобы потом население восстало против армейцев. И пока в окрестностях Марьинки бойцы защищают город, жертвуя собой, в другой части – бурлит обычная жизнь. И о том, что фронт неподалеку напоминают лишь выстрелы, которые раздаются в нескольких сотнях метров.

К слову, Факты ICTV рассказывали о потерях на Донбассе: один военный погиб, восемь ранены.

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