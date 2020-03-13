Ранний нерест: когда начнет действовать запрет на вылов рыбы

Время сматывать удочки. Из-за теплой зимы и ранней весны рыба раньше пошла на нерест. Соответственно, и запрет на вылов начнет действовать не с первого апреля, как всегда — а уже через неделю.

На Днепре под Черкассами сотни рыбаков даже в будний день на лодках охотятся преимущественно на хищника: судака и щуку.

Пока нет запрета, вышли на воду рыболовы-любители Евгений и Александр. Пока безуспешно — рыба вялая, ранняя весна повлияла и надо это учитывать.

Обычно, нерестовый запрет начинается в первых числах апреля, но рыба живет не по календарю, только вода прогревается до нужной температуры, идет на нерест. Сейчас уже готова давать потомство.

Рыбаки-промысловики на Черкасщине уже не выходят на воду. Любителям рыбоохрана хочет запретить вылов на воде с 22 марта по 31 мая. Даже обратились к ученым — чтобы те провели исследования и согласовали смещение сроков весеннего запрета. Те подтвердили – из-за климатических изменений процессы сместились на две-три недели и сейчас рыба чувствительна, ей легче стать добычей рыболова.

Факты ICTV ранее писали о том, как ловить рыбу во время нереста — правила и штрафы.

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