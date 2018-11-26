Вместе с обострением на Азове Кремль запустил новый фейк касаемо Донбасса
Вслед за боевыми действиями России против Украины в Азовском море, Кремль запустил новый виток информационной войны.
Вчера поздно вечером российские СМИ сообщили о резком обострении ситуации на Донбассе, будто украинские военные бомбят жилые кварталы ОРДЛО. С такими новостями вышли не только пропагандистские РИА Новости, но и на первый взгляд либеральные Эхо Москвы и телеканал Дождь.
Читайте: Подняли украинский флаг! Бойцы ВСУ взяли под контроль село на Донбассе
За прошедшие сутки в зоне Операции объединенных сил боевики ранили двух украинских военных. Получив адекватный ответ, по данным разведки, у боевиков есть потери. Четырех российских оккупантов уничтожили, шестеро ранены. По данным штаба за воскресные сутки было 16 провокационных обстрелов.
Пророссийские боевики применили минометы по защитникам Троицкого на Луганщине, и Малинового и Водяного на Приазовье. Оккупационная армия на передовой начала возвращаться и к практике применения противотанковых управляемых ракет.
К слову, Факты ICTV сообщали, что на Донбасс вторгся очередной российский “гумконвой”.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!