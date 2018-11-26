Вместе с обострением на Азове Кремль запустил новый фейк касаемо Донбасса

Вслед за боевыми действиями России против Украины в Азовском море, Кремль запустил новый виток информационной войны.

Вчера поздно вечером российские СМИ сообщили о резком обострении ситуации на Донбассе, будто украинские военные бомбят жилые кварталы ОРДЛО. С такими новостями вышли не только пропагандистские РИА Новости, но и на первый взгляд либеральные Эхо Москвы и телеканал Дождь.

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За прошедшие сутки в зоне Операции объединенных сил боевики ранили двух украинских военных. Получив адекватный ответ, по данным разведки, у боевиков есть потери. Четырех российских оккупантов уничтожили, шестеро ранены. По данным штаба за воскресные сутки было 16 провокационных обстрелов.

Пророссийские боевики применили минометы по защитникам Троицкого на Луганщине, и Малинового и Водяного на Приазовье. Оккупационная армия на передовой начала возвращаться и к практике применения противотанковых управляемых ракет.

К слову, Факты ICTV сообщали, что на Донбасс вторгся очередной российский “гумконвой”.

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