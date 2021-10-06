Разумков пойдет в суд, если его лишат депутатского мандата

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков готов идти в суд, если его лишат депутатского мандата.

Как отметил политик, если нардепы решатся на подобный шаг – их действия будут незаконными.

Спикер ВР напомнил: за должность не держится, однако готов в судах отстоять свою позицию.

О возможности лишения Разумкова мандата на днях заявлял первый заместитель главы фракции Слуга народа Александр Корниенко. Он предполагал, что такой вопрос может быть рассмотрен на съезде партии.

Накануне, 5 октября, Дмитрия Разумкова отстранили от председательства на двух ближайших пленарных заседаниях парламента. Такое решение поддержали 240 народных депутатов: больше всего – от фракции Слуга народа (200 голосов).

А уже завтра, 7 октября, в Верховной Раде депутаты должны голосовать за увольнение спикера. Заседание по этому вопросу будет вести глава финансового комитета ВР Данил Гетманцев.

Будущим руководителем Верховной Рады, вероятно, станет нынешний первый вице-спикер Руслан Стефанчук.

Как сообщил журналистам в кулуарах парламента глава фракции Слуга народа Давид Арахамия, голосование за кандидатуру нового председателя парламента может состояться уже в эту пятницу, 8 октября.

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