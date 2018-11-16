Реабилитация и $2 тыс. от государства. Как в Исландии живут люди с особыми потребностями

Аугуста Гудмундстодир выпивает в день не менее трех чашек кофе. Она администратор организации, которая занимается людьми с особыми потребностями в Исландии. Ей постоянно нужно быть в тонусе: много звонков, писем, посетителей. Она хорошо понимает потребности этих людей, потому что сама в таком состоянии почти всю свою жизнь. 40 лет назад она упала с мотоцикла и сломала шею. Впрочем, 40 лет в инвалидной коляске не помешали Аугусте выйти замуж, родить двоих детей, развестись и встретить новую любовь.

Суридур Харпа – босс Аугусты. Ей помощь почти не нужна – со всем справляется сама. Жизнь Суридур изменилась более 10 лет назад, когда женщина упала с лошади. Сначала пришла работать в организацию для людей с особыми потребностями, впоследствии ее возглавила. Сейчас главное – помочь людям, которые по состоянию здоровья, тяжелую инвалидность, не могут работать.

Читайте: Права людей с инвалидностью в Украине и Европе

Государство платит таким людям почти 2 тысяч долларов в месяц. Аренда жилья – тысяча-полторы. Организация пытается убедить депутатов повысить выплаты. Рунар Соркелссон – депутат местного парламента. За его 16 лет в инвалидной коляске многое изменилось, в том числе, благодаря его непосредственному участии.

В Рунар трое ассистентов – работают посменно, занимаются им круглосуточно – за все платит государство. Машиной, в основном, управляет сам. В маркете Рунар сам не может справиться, руки не слушаются, помощник даже вводит пин-код его карты. Когда Рунару было 20 лет, он упал с высоты, и для себя решил вопреки всему жить полной жизнью. Он много работает, путешествует, у него есть любимая девушка.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как на Житомирщине воспитатели сдавали в рабство детей-инвалидов.

Опубликовано Ноябрь, 16 в 16:46



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.