Реабилитация воинов ООС в Украине: уникальный центр и как помогают

Защитить ребят, которые защищают нас от российской агрессии на Востоке – сегодня, похоже это тренд и необходимость и речь не только о судебных делах, которые сейчас часто открываются против украинских бойцов и офицеров. Ребята нуждаются в реабилитации психологической и физической. Их тысячи, а целевой программы за время войны так и не создано. Поэтому, как и в начале войны, так и сейчас реабилитация ложится на плечи благотворительных центров. Один из таких работает в Ирпене под Киевом. Он действует за деньги украинцев из США, но там ожидают и украинских меценатов.

Не прошел и месяц, как Дмитрий Христов делает свои первые шаги после тяжелого ранения. На войну ушел добровольцем, хотя тогда уже был на военной пенсии.

БТР наехал на коварную вражескую мину – и у Дмитрия парализовало ноги. После того был не один госпиталь.

Дмитрию немного сложно говорить, потому что от пули снайпера пострадала не только подвижность тела, но и речи. Поэтому педагог и тело в строй возвращает, и общаться помогает. Вместе планируют идти на Говерлу.

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Пока ищут профессионального педагога по вещанию, Дмитрий ради тренировки поет песни.

Реабилитационный центр Next Step Ukraine открыли в прошлом году. Здесь тренируются и гражданские после травм или инсультов. Однако в приоритете всегда украинские защитники. Они получают помощь и профессиональные занятия на современном оборудовании бесплатно. Исправляют здесь преимущественно нейротравмы.

Центр финансирует благотворительный фонд диаспорян из штатов. Они принимают в США и тяжело раненых, и на протезирование, и детей бойцов. Однако в фонде призывают участвовать и жителей Украины.

За год в реабилитационном центре получили помощь уже 60 человек, половина из них – именно воины. Здесь могли бы принимать и более, однако военным надо где-то и жить, потому что оказывается, колясочникам сдают квартиру неохотно. И теперь возле центра приводят в порядок дом, где смогут проживать 5 человек и их сопровождающие.

Факты ICTV ранее писали о том, что в Харькове волонтер лечит ветеранов методами казаков.

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