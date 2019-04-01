Реакция кандидатов в президенты на результаты экзит-полов
Внимательнее за экзит-полам следили штабы кандидатов. Кто-то уже праздновал победу. Кто-то категорически не верил опросам – и будет ждать окончательных результатов. Если же выяснится, что нарушения были массовыми, будут обжаловать их в судах.
Владимир Зеленский, прежде всего, поблагодарил жене. Украинцев заверил – это только начало.
В команде президента настроены оптимистично. Петр Порошенко уверен, что его фамилия таки будет во втором туре.
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В штабе Тимошенко заявили о манипуляции. Здесь обнародовали данные собственного экзит-пола. Согласно ему, лидер Родины на втором месте, с почти 21%.
В штабе Анатолия Гриценко цифры экзит-пола восприняли спокойно. Говорят, рассчитывали на большее. Однако обжаловать решение выборов не собираются.
Поблагодарил избирателей и Александр Вилкул. Согласно экзит-пола, у него ровно 4%.
К слову, ЦИК подсчитала 70% бюллетеней: результаты голосования.