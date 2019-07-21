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Реакция Порошенко на результаты Европейской солидарности

Штаб партии Европейская солидарность расположен под открытым небом в центре Киева.

Петр Порошенко подчеркнул, что очень важно, что партия прошла в Верховную Раду. По предварительным результатам экзит-пола партия набирает 8,9% голосов.

Читайте: Распределение мандатов после выборов в Раду 2019 – экзит-пол

Порошенко поблагодарил всех избирателей, которые отдали свой голос за ЕС, отметив, что очень важно иметь в парламенте проевропейские силы.

Также в ЕС заявили, что готовы начать диалог с партией Голос Святослава Вакарчука.

Ранее Факты ICTV писали, как проходило голосование в Харькове.

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