Реакция Порошенко на результаты Европейской солидарности
Штаб партии Европейская солидарность расположен под открытым небом в центре Киева.
Петр Порошенко подчеркнул, что очень важно, что партия прошла в Верховную Раду. По предварительным результатам экзит-пола партия набирает 8,9% голосов.
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Порошенко поблагодарил всех избирателей, которые отдали свой голос за ЕС, отметив, что очень важно иметь в парламенте проевропейские силы.
Также в ЕС заявили, что готовы начать диалог с партией Голос Святослава Вакарчука.
Ранее Факты ICTV писали, как проходило голосование в Харькове.
2019-07-21Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.