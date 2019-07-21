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Факты / Видео / Украина / Политика

Реакция Слуги народа на результаты экзит-пола

Президентская политическая партия Слуга народа отреагировала на результаты Национального экзит-пола, по которым она лидирует на выборах в Верховную Раду. Так, за политсилу свой голос отдали 43,9% избирателей.

Лидер партии Дмитрий Разумков поблагодарил украинцев, которые отдали свои голоса за Слугу народа.

– Мы благодарны всем, кто поддержал нашу политсилу. Уверены, что получим хороший результат и в мажоритарных округах. Я надеюсь, что мы в короткие сроки сможем начать выполнять все то, что обещали украинцам, – сказал Разумков.

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Президент Украины поблагодарил за очень большое доверие к партии Слуга народа. Он сказал, что все члены его команды молодцы. Отдельно отметил президент – главу партии Дмитрия Разумкова.

Среди приоритетов Зеленский назвал: прекращение войны, возвращение пленных и победу над коррупцией.

К слову, Факты ICTV рассказывали о 5 фактах о партии Слуга народа.

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