Референдум в России и парад в Москве. Как Путин сгоняет людей на голосование

С 25 июня и на протяжении полторы недели россияне могут заявить — желают ли они позволить Путину править еще 36 лет.

67-летний бывший офицер КГБ руководит Россией уже более двух десятилетий. На заслуженный отдых не собирается, и теперь в стране стартует референдум, чтобы подогнать Конституцию под его прихоти.

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Эпидемия коронавируса, бушующая в стране — не аргумент для переноса голосования. А то, что данные о смертности от оперативного штаба и цифры от Росстата разбегаются в несколько раз, объясняют различными методологиями расчета.

Участки подготовили заранее и не забыли разложить там свеженький тираж основного закона с уже внесенными поправками. Говорят, что начинают раньше, чтобы обеспечить дистанцию ​​в условиях эпидемии, а поправленную Конституцию поторопились напечатать, чтобы люди ознакомились. Российские политики уверяют, что все это ради людей.

Россия отпраздновала свой самый большой государственный праздник, День Победы, военным парадом в Москве, который должен был состояться 9 мая, но был отложен из-за коронавируса.

Карантин в Москве в этом месяце ослабили, но технически массовые митинги остаются запрещенными. Тем не менее, президент России Владимир Путин решил проводить парад в столице, несмотря на заявления в обществе о том, что безответственно собирать людей в разгар эпидемии. Парад в Москве уже окрестили в СМИ “парадом смертников”.

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