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Реформа новой украинской школы продолжится и ускорится – Анна Новосад

Новая руководительница Министерства образования Анна Новосад с командой впервые вышла на пресс-конференцию. В ведомстве настроены продолжить реформу предшественников. И даже хотят ускорить введение новаций.

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Также в министерстве планируют менять дошкольное образование, чтобы дети шли в первый класс психологически готовыми. Планируют бороться с плагиатом, устанавливать связи между наукой и бизнесом, реформировать академии наук. А еще верят, что им наконец удастся сделать популярным профтехобразование.

К слову, Анна Новосад – что известно о новом министре образования.

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