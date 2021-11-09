Реформы градостроительства: о чем говорили за круглым столом застройщики
Глобальные реформы в области градостроительства обсудили в столице. На круглый стол Конфедерации Строителей Украины съехались представители компаний-застройщиков из регионов и Киева.
Главная цель – познакомиться с работой вновь органа – Государственной инспекции архитектуры и градостроительства. Застройщики отметили значительную эффективность работы ГИАГа. Ведь менее чем за 2 месяца работы структура успела выдать 270 сертификатов о принятии в эксплуатацию объектов.
Глава ГИАГа Семен Кривонос подчеркнул, что это только начало на пути к реформам. Все участники строительного рынка ожидают принятия Парламентом во втором чтении законопроекта №5655. Он существенно изменит подходы в градостроительстве.
Следующее преимущество законопроекта 5655 – предоставление прав частным структурам, кроме ГИАГа, выдавать разрешения на строительство и принимать в эксплуатацию объекты.
Такие изменения будут не только стимулировать развитие строительного рынка, но и экономики страны в целом.